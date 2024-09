La stagione Ert di Valter Malosti | Amo la ricchezza delle differenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Io ho molto amato i cinema d’essai e mi fidavo della programmazione anche se erano cose che non conoscevo e la nostraha quel profumo d’essai, in cui puoi decidere al buio di venire a teatro perché sai che troverai sempre in scena qualcosa di interessante e di grande qualità". Parola di, direttore di Ert Fondazione. "Intanto a inizio dioffriamo una vetrina che abbiamo chiamato Opening- Showcase Italia,– spiega–. Il pubblico e gli operatori nazionali e internazionali vedranno il meglio della nuova scena contemporanea italiana. In questa vetrina avremo la possibilità di ammirare in prima assoluta i nuovi lavori di Pippo Delbono, di Alessandro Serra, che lavora su un Edipo che si esprime in Grecanico". Uno degli spettacoli più attesi è ’La Vegetariana’ di Daria Deflorian dal testo di Han Kang.