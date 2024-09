La prima ’A’ non si scorda mai Quel Cesena-Mantova del 1973

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), ultimo atto domenica alle 15 al Manuzzi, ha il sapore di una sfida particolare e non solo per il sentito gemellaggio tra le tifoserie che dura da oltre trent’anni, nato via Brescia, grazie anche al feeling di entrambi i gruppi con i supporter delle rondinelle. Le radici sono più profonde e indimenticabili. La storia bianconera, infatti, cominciò a diventare grande proprio da lì: il 10 giugnoi romagnoli di Gigi Radice battendo alla penultima giornata, alla Fiorita, per 2-1 i virgiliani (poi retrocessi) conquistarono per lavolta la promozione in A classificandosi con 49 punti (secondi insieme al Foggia) alle spalle del Genoa a quota 53.