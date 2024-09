La nuova Miss Italia è diventata un’icona dell’estrema destra transfobica suo malgrado

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Di Leonardo Bianchi Lo scorso 22 settembre si è tenuta la 78esima edizione di, in cui ha vinto la 24enne senese Ofelia Passaponti. Rispetto al passato, il concorso di bellezza ha ormai poca rilevanza culturale e si svolge in tono minore: la RaiAI non lo trasmette più dal 2012 per «ragioni editoriali» (anche se nel 2023 si è ipotizzato un possibile ritorno sulla televisione pubblica). Nel 2018, la finale è andata in onda su La7 ma ha raggiunto solo il 4,9 per cento di share. Negli ultimi anni, inoltre,è stata oggetto di diverse critiche. Per la giornalista Silvia Bombino, ad esempio, si tratta di una competizione che veicola un «concetto tossico di bellezza» e contribuisce all’oggettificazione delle donne.