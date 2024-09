Fermato un 17enne per l’omicidio di Maria Campai la 42enne trovata morta a Viadana | i due si sarebbero conosciuti online

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) I carabinieri hannoun ragazzo di 17 anni perdi, lanel giardino di una villetta a, in provincia di Mantova. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma i due sie il giovane l’avrebbe convinta a incontrarlo, facendosi raggiungere nella sua abitazione nel centro del paese. I due avrebbero avuto un incontro intimo e poi lui, per ragioni che non sono state ancora accertate, l’avrebbe uccisa. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo avrebbe colpito la donna alla testa con violenza, causandole ferite gravissime. Non è ben chiaro se abbia anche tentato di soffocarla per ucciderla. Successivamente avrebbe preso il cadavere e lo avrebbe portato nel rudere di una villetta abbandonata, in un luogo dove difficilmente potesse essere notato.