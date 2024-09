Ecco come il Canada si affianca agli Usa sui veicoli di Russia e Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) La vicepremier canadese, nonché ministra delle Finanze, Chrystia Freeland ha dichiarato martedì che sta “assolutamente” considerando di seguire l’esempio degli Stati Uniti nel vietare hardware e software perprovenienti dallao dalla. “Il nostro governo ha chiarito che prendiamo molto seriamente la sovracapacità intenzionale dellae la minaccia alla sicurezza proveniente dalla”, ha affermato Freeland a Ottawa. Freeland ha fatto queste osservazioni in risposta a una domanda e non ha fornito dettspecifici, se non per dire che la decisione è stata presa in consultazione con l’industria e i gruppi sindacali canadesi.