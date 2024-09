Cervia più vicina all' aeroporto ' Guglielmo Marconi' di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Ravenna), 28 settembre 2024 - "Sono particolarmente soddisfatto per l’attivazione di questo servizio che ci collega all’di. Si tratta di una richiesta avanzata da tempo anche dagli operatori turistici. È fondamentale incentivare l’uso dei trasporti pubblici, non solo per risparmiare tempo e denaro, ma anche per ridurre l’impatto ambientale e limitare l’utilizzo dell’auto privata”. Così il sindaco di, Mattia Missiroli, commenta i collegamenti giornalieri, a partire dalla primavera 2025, trae l’‘Gugliemo’ di. In fase di definizione il servizio organizzato e fornito da shuttle Italy Airport e in particolare dai vettori Benedettini di Riccione e Casadei di Cesena. Alla tratta-Cesena-Rimini si affianca la tratta-Ravenna-con quattro corse giornaliere continuativamente tutto l’anno.