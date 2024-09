Berti già corre si tenta il recupero lampo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prime corse sul campo per Tommaso, la caviglia risponde bene ai carichi con il centrocampista bianconero che sta aggiungendo anche del lavoro atletico al suo programma differenziato. Una notizia sicuramente positiva, a sole due settimane dall’infortunio causato dalla bruttissima entrata di Mattia Caldara nel derby con il Modena del 13 settembre, e che lascia ben sperare in unaccelerato. Salvo complicazioni, la situazione ovviamente va monitorata giorno per giorno, il sogno di rivederlo tra i disponibili per la prossima trasferta di Pisa del 5 ottobre, prima quindi della sosta, potrebbe anche concretizzarsi. Dopo il successo in Coppa Italia contro i nerazzurri di Pippo Inzaghi, il Cavalluccio si è ritrovato ieri mattina a Villa Silvia per continuare a preparare la sfida di domenica contro il Mantova.