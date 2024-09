Attacco a Beirut Netanyahu ha dato l’ordine da New York Usa | Non ci ha avvisato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) New, 27 settembre 2024 - Aumenta la distanza tra Washington e Israele. Oggi il Pentagono ha negato che Tel Aviv li avesse preventivamente avvisati dell'al quartier generale di Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nel quartiere Dahiya a, smentendo così alcuni media israeliani. Il bombardamento ha raso al suolo almeno sei palazzi, fanno sapere i media locali. E secondo quanto riferito da un funzionario israeliano a Times of Israel, gli Stati Uniti sarebbero stati informati dell'imminentepochi minuti prima che i caccia con la Stella di David colpissero, si parla di 20 razzi sparati dai jet in centro a. Il premier israeliano Benyaminal telefono mentre dà il via libera al massiccioaereo suda Newdove si trovava per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, 27 settembre 2024.