Addio a Maggie Smith | ha interpretato McGranitt di Harry Potter e Lady Violet

(Di venerdì 27 settembre 2024) LONDRA –, la leggendaria attrice britannica, ci ha lasciati all’età di 89 anni, portando con sé un’eredità di ruoli memorabili. Nata a Londra nel 1934,ha incantato il pubblico con la sua versatilità, diventando famosa per personaggi iconici come la severa professoressanella saga die la sagacein Downton Abbey. I suoi figli, Toby Stephens e Chris Larkin, hanno annunciato: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame. È scomparsa serenamente in ospedale questa mattina presto.” Descritta come una persona estremamente riservata,era circondata da amici e familiari nei suoi ultimi momenti.