WWE | Smentite sul possibile ritorno di Alexa Bliss nuova timeline per il suo ritorno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024), una delle superstar più carismatiche della WWE, continua a far parlare di sé nonostante la sua assenza dal ring. Mentre i fan speravano in un suo imminente, nuove informazioni suggeriscono che dovranno aspettare più a lungo del previsto. L’Assenza die le Speculazioni sulnon appare sugli schermi della WWE da gennaio 2023. A novembre dello stesso anno, la wrestler ha dato il benvenuto al suo primo figlio, segnando l’inizio di una pausa prolungata dalla competizione. Tuttavia, recenti segnali hanno alimentato le speranze dei fan per un suoimminente. Lanon ha fatto mistero di essere tornata ad allenarsi, condividendo sui social media aggiornamenti sul suo percorso di recupero.