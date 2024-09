Tutto quello che c' è da sapere dalla storia vera alle polemiche su Monsters | la storia di Lyle ed Erik Menendez ovvero la serie più vista di Netflix

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono passati più di 30 anni. Ma quell’omicidio che scosse l’America, ha ancora l’effetto di inquietare. Questa volta gli spettatori di. Che si sono riversati in massa a guardare: Ladied. Ladi Ryan Murphy è il secondo capitolo dell’antologia true crime iniziata con Monster sul serial killer Jeffrey Dahmer. E se l’intento dichiarato èdi indagare nelle menti dei fratelli assassini mostrando la loro quotidianità, oggi, come per lauscita due anni fa, lesonostelle. (Per la cronaca, Murphy sta preparando la terza stagione sul criminale Ed Gein: aspettiamoci altre controversie). Con Dahmer erano stati i parenti delle vittime a urlare la loro indignazione.