Traffico Roma del 26-09-2024 ore 19 | 00

(Di giovedì 26 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio hai trovati dalla redazione ilintenso sulle principali strade consolari sul grande raccordo anulare code nelle due carreggiate tra la Casilina bivio per la 24 lungo la carreggiata interna veicolo da menti tra la Cassia bis e la Salaria file Poi tra la Pontina è lo svincolo di Ciampino in carreggiata esterna ancora file sul tratto Urbano della A24L’Aquila Togliatti Tor cervare in uscita dacode per lavori su Viale del Foro Italico dove si viaggia su carreggiata ridotta tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni altre code all’altezza di San Giovanni Battista in coda Poi tra la Tiburtina e la Salaria direzione dello stadio incidente confine da segnalare sulla via del mare all’altezza del chilometro 14 e l’altezza di via Pavullo in direzione Ostia infine termina oggi il concorso pubblico presso il padiglione della fiera di ...