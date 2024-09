Tottenham-Qarabag in ritardo | ecco perché gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il match tracomincerà con diversi minuti di. La partita, valevole per la prima giornata dell‘Europa League 2024/2025, non inizierà alle ore 21 come previsto. La motivazione è che le forti piogge che stanno colpendo Londra hanno paralizzato la città e hanno rallentato notevolmente il traffico. Ragion per cui le due squadre sono arrivate tardi allo stadio e non è stato ancora definito il nuovo orario del fischio d’inizio. Si parla di un possibile inizio intorno alle ore 21:30, ma non c’è nulla di ufficiale. Seguiranno. Kick off for tonight’s fixture has been delayed due to severe travel disruption. Further information to follow. pic.twitter.com/QJbslg2zgF —Hotspur (@SpursOfficial) September 26, 2024in, gliSportFace.