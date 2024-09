Sulla 68 ancora un brutto incidente Scooterista contro un’auto è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) La 68 si è macchiata nuovamente di sangue. Un 80enne poggibonsese è ricoverato in gravissime condizioni alle Scotte di Siena per le ferite riportate in un drammaticoavvenuto ieri intorno alle 10,30 in località Maltraverso, all’immediata periferia di Poggibonsi. Il pensionato era alla guida di uno scooter che, per causeda chiarire, si è scontrato con. Nel tremendo impatto il pensionato ha riportato serie conseguenze ed è stato trasportato in codice 3 al policlinico senese. Sul posto sono arrivati il 118, l’automedica, la Misericordia di Poggibonsi, la polizia municipale del comando cittadino. Per consentire i soccorsi, il tratto della 68 tra Maltraverso e Campostaggia è stato chiuso al traffico. Trattandosi di una strada molto transitata in tutte le ore del giorno si sono formate da subito lunghe file.