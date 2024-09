Primo pilastro per coprire la curva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono quasi 500 i biglietti acquistati dai tifosi spezzini per assistere a Sassuolo-Spezia. Chi non potrà andare in Emilia potrà seguire la gara nella nuova area hospitality della tribuna del Picco a 15 euro. Proprio ieri, all’esterno dellaFerrovia, vi è stata l’edificazione dei pilastri che fungeranno da sostegno alla futura tettoia. Gli Aquilotti, dal canto loro, hanno proseguito nel pomeriggio la preparazione a Follo. Prove tecniche di formazione per mister D’Angelo, che non si discosterà dal collaudato 3-5-2. In difesa, davanti a Gori, saranno confermati Mateju, Hristov e Bertola, supportati ai lati da Vignali (o Elia) e Reca. Al centro della mediana, il tecnico abruzzese riproporrà Salvatore Esposito, con Bandinelli sul lato sinistro e uno tra Cassata e Nagy sul versante opposto. In attacco potrebbe trovare spazio Di Serio, abile contropiedista, a fianco di Soleri.