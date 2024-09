MotoGP GP Indonesia 2024 Bastianini | Pista bellissima spero di fare un bel risultato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Eneaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP d’di: “Mandalika è una, una delle mie preferite. Inoltre lo scorso anno sono tornato dopo l’infortunio proprio in questa gara. Credo di poter essere veloce, perciòdiun bel, anche per i tanti fanni“. Il pilota della Ducati si è poi soffermato sul tracciato: “Rispetto a quelli europei è diverso. Nei primi turni troveremo un asfalto sporco, ma penso che migliorerà col tempo. Non devo perdere la fiducia nei miei mezzi“. Infine, sulla possibilità di inserirsi nella lotta per il titolo: “Devo provare ad attaccare e vincere tante gare. Dopo una prima parte di campionato in cui ho cercato di essere costante e prendere pochi rischi, questo è il momento di dare gas“.