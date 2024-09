Monza-Brescia esordio dal 1? per Kevin Martins | è il figlio di Oba Martins

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Uno dei primi palloni toccati: assist. Il tutto dopo una corsa che sembra quasi un test del dna:, autore del cross per il gol di Kyriakopoulos in, èdi Obafemi, uno dei calciatori più veloci della storia della Serie A, ex attaccante dell’Inter. Nato a Milano il 31 gennaio 2005,Jr ha un passato nelle giovanili azzurre con un gol in tre presenze nell’Under 15. Con la primavera delha già accumulato due assist, segno che quello del passaggio decisivo è un fondamentale che è nelle corde deld’arte. Cresciuto nel Milan, a 13 anni veste nerazzurro. Nel 2023 però passa al, dove trova spazio in primavera. Il ruolo naturale è quello di ala destra, ma può essere impiegato anche come seconda punta. La fiducia di Galliani non manca.