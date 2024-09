Marcello Mastroianni e Sophia Loren i migliori film della coppia d' oro del cinema italiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Unastraordinaria che ha scritto pagine indimenticabili di grandehanno recitato insieme in tantissime occasioni: riscopriamo le più importanti. Le grandi stelle delsono celebri per il loro percorso artistico e per icui hanno preso parte in carriera, ricevendo per questo l'apprezzamento del pubblico e, molto spesso, anche delle più importanti giurie che assegnano i premi. Vi sono diversi casi nei quali alcuni interpreti hanno raggiunto il successo anche in, collaborando a più riprese. Ma vi è un sodalizio, più di qualunque altro, che ha rappresentato un unicum nella storia del grande schermo: parliamo, ovviamente, di quello formato da. Abbiamo da poco celebrato i 90 anniinimitabile, la