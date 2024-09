Le attività extrascolastiche Fondamentali per il benessere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Organizzata la routine quotidiana dopo il rientro scuola, è tempo di pensare alleper ile la crescita personale, sociale e accademica dei ragazzi e per permettergli di scoprire nuovi interessi. Dallo sport alle arti creative, dai club tematici alle lingue straniere, non è facile conciliare l’ampia offerta, i desideri dei giovani e la disponibilità di tempo della famiglia. Un primo aiuto per i genitori è confrontarsi con gli insegnanti che, per esperienza diretta, potranno suggerire leche hanno riscontrato essere più compatibili con lo studente. Durante la scuola primaria, assecondare gli interessi del bambino tenendo conto di cosa lo incuriosisce e lo diverte può aiutare nella selezione dell’più adatta.