Il turn over alla Mazzarri sarebbe la conferma che Conte pensa eccome allo scudetto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) IllacheDavvero il Napoli stasera in Coppa Italia contro il Palermo schiererà un solo calciatore che al momento può essere considerato titolare inamovibile? Parrebbe di sì. I quotidiani sono unanimi nell’annunciare la rivoluzione totale. Fino a prova contraria diamo per assodato che effettivamenteschieri il Napoli per dieci undicesimi nuovo rispettoformazione mandata in campo sabato scorso contro la Juventus (Caprile è entrato a partita in corso per sostituire l’infortunato Meret).un. Oltre. Meglio non ricordare come sono andati i precedenti. Quell’ormai mitologico Chievo-Napoli con Fideleff in campo. Oppure un remoto Catania-Napoli con Santana a centrocampo. Un’era geologica fa.