Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quello che fino a qualche decennio fa sarebbe sembrato assurdo solo da immaginare è oggi realtà: le grandidi Champagne, come Taittinger e Vraken-Pommery, stanno acquisendo da ormai qualche anno terreni inper produrre spumanti a base chardonnay, pinot noir e pinot meunier, e non solo per il mercato locale. Un segnale che qualcosa, nel panorama, sta profondamente cambiando. Le grandisbarcano nel Kent Per oltre tre secoli, lo Champagne ha regnato incontrastato come bevanda simbolocelebrazioni. Dai brindisi ai matrimoni fino alla sua irriverente esplosione nelle vittorie sportive. Eppure, oggi, leinglesi, stanno guadagnando sempre più consenso, sia tra i sommelier che nelle degustazioni internazionali, e il cambiamento climatico è stato la chiave di volta.