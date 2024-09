Fgl-Zuma Il risultato di un grande lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Presentazioni con tutti gli onori per la Fgl-Pallavolo Castelfranco ricevuta ieri al Media Center Sassoli del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze. A fare gli onori di casa Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale entusiasta di conoscere di persona questo club dei record. "Oggi presentiamo una storica realtà sportiva della provincia di Pisa che in questi anni si è fatta conoscere in Toscana e nel panorama nazionale con la vittoria prima della Coppa Italia e poi centrando una storica promozione in serie A2. Auguro alla società un anno sportivo ricco di soddisfazioni".