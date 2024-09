Ferito da un cinghiale nel bosco è grave | trasportato in ospedale con Pegaso

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un drammatico incidente si è verificato questo pomeriggio nei boschi di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 40 anni è statomenteda un. L’attacco ha provocato serie lesioni alle braccia e al torace, lasciando la vittima in condizioni critiche. Al momento, non sono ancora chiari i dettagli dell’incidente né la precisa dinamica dello scontro con l’animale selvatico. Il 40enne ha subito diversi traumi e, date le gravi ferite riportate, è stato necessario l’intervento immediato del 118. Il servizio di emergenza è stato attivato alle ore 15:32 e, dopo una prima valutazione sul posto, l’uomo è statocon l’elisoccorsoall’Ponte a Niccheri di Firenze, in codice 2.