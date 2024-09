Equosolidale | la terza via del commercio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’invasione della grande distribuzione ha decretato ormai da un trentennio la fine dei negozi di quartiere. A segnare una “via“ tra catene commerciali e negozi al dettaglio prova la bottega del. Una realtà gestita da 15 volontari che fa parte della cooperativa sociale Nazeca Mondoallegre, taglierà a novembre il traguardo di 16 anni di presenza in centro città. " Ambiente e rispetto delle persone sono le questioni da prendere in considerazione quando si fanno acquisti – spiega Marina Coppo (nella foto), coordinatrice della Bottega del–. Oggi è sempre più diffuso il consumismo acritico. Il cliente guarda solo alla convenienza del prezzo mettendo da parte il rispetto dell’ambiente e delle persone che lavorano per i prodotti messi in vendita. Vale, insomma, un po’ il concetto del voto col portafoglio.