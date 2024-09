EA FC 25 Obiettivi Accesso Anticipato Nazioni Misteriose Soluzione Enigma

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 26 settembre 2024) Glisono disponibili in EA FC 25. Risolvendo gli enigmi potete riscattare crediti e premi per la modalità Ultimate Team. I premi speciali potranno essere riscattati entro le 2:00 di venerdi 27 settembre. Completando glipotete ricevere anche premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre eventuali SBC o per rinforzare ulteriormente la vostra squadra e riuscire a competere sia nelle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. Segui l’evento Early Access Broadcast su Twitch, in diretta dalle 21:15 ora italiana del 26 settembre, per scoprire l’indizio sulla nazione e completare l’obiettivo. In questo articolo potete prendere visione delle soluzioni degli enigmi per completare gliin questione.