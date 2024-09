De Luca libertà di stampa piena ma serve responsabilità | Nessun bavaglio ma chi sbaglia deve pagare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il potere che ha laè enorme e spesso non è regolato. Una campagna diaggressiva,ta può distruggere la vita di una persona”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, parlando a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. “Io ho utilizzato, talvolta, espressioni pesanti contro le campagne. Laessere, maessereanche ladei giornalisti. Il giornalista, come altri,essere libero di dire quello che vuole ma se. Questo è il principio di, un principio sul quale si regge la democrazia.e autonomia per tutti ma ognuno metta il nome e cognone sotto quello che fa”, ha proseguito De