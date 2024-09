Costruito un angolo di Luna in Europa per lo spazio del futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Da oggi inc'è undi, con tanto di suolo grigio costellato di una miriade di piccoli crateri e rocce aguzze: è la nuova struttura realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'agenzia spaziale tedesca Dlr non lontano dal Centro per l'addestramento per gli astronauti dell'Esa a Colonia. Sarà il banco di prova per nuove tecnologie, l'ambiente in cui addestrare gli astronauti che parteciperanno alle future missioni di esplorazionere e per fare ricerche. L'obiettivo è facilitare la ricerca e la sperimentazione della tecnologia spaziale in condizioni realistiche, fornendo in questo modo indicazioni utili per le prossime missioni dirette alla, come quelle del programma Artemis promosso dalla Nasa per portare nuovamente degli astronauti sul suolore.