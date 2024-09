Cisl l' occupazione cresce ma rimaniamo ultimi in Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nonostante il buon andamento del mercato del lavoro si prolunghi da oltre tre anni in Italia, "non vengono scalfite, se non in minima parte, le tre criticità del mercato del lavoro italiano: divario territoriale, bassae alta inattività giovanile, fortissimo divario di genere". Lo scrive lain un Report sull'spiegando che l'Italia nel secondo trimestre resta ultima in Ue per tasso dicomplessivo con il 62,3% a causa del basso numero di donne al lavoro che con un tasso del 53,5% è quasi di 13 punti inferiore alla media Ue. Lasottolinea però che l'più del Pil e che è "incoraggiante" il dato del Sud.