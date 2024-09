Boris Zanoletti Ad di Intersport Italia Cisalfa Group

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha nominatocome Amministratore Delegato diSpa.mantiene anche l’attuale carica di Direttore Generale di, continuando a guidare le strategie di sviluppo dell’aziendana leader nella vendita e distribuzione di abbigliamento, calzature e attrezzatura per lo sport e il tempo libero., con sede a Bologna, è un gruppo di acquisto formato da circa 130 affiliati, con oltre 260 negozi in, ai quali viene garantita la possibilità di acquistare prodotti di circa 80 brand internazionali e in esclusiva.è collegata a Icc–International Corp. tramite una partecipazione azionaria e un accordo di licenza del marchio che garantisce adi avere rapporti privilegiati con i più importanti brand sportivi globali.