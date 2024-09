Beatrice Luzzi replica alle accuse subite a Pomeriggio 5 | Chiarisco il mio pensiero

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 26 settembre 2024)sta gradualmente entrando nel ruolo di opinionista in questa edizione del Grande Fratello. Nelle primissime puntate la donna ha assunto un atteggiamento un po' più pacato e dimesso, che non le si addiceva proprio. Poco alla volta, però, sta tirando fuori il suo carattere, come fatto nella scorsa puntata del reality show. L'opinionista ha criticato il comportamento di Shaila Gatta accusandola di essere un po' troppo espansiva con gli uomini della casa. Le sue parole hanno suscitato molto sgomento, non solo nella ragazza che si è sentita come una poco di buono, ma anche in alcune colleghe del mondo dello spettacolo. Il tema è stato affrontato nella scorsa puntata di5, doveè stata attaccata sia da Myrta Merlino, sia da Stefania Orlando. Per tale ragione, laha deciso dire con un video sui social.