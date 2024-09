Barbara D’Urso sarà Ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2024 | ecco quando

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Barbaràapproda in Rai! L’ex volto di punta di Mediaset arriverà sulla prima rete della tv di Stato nel noto show del sabato seracon lecondotto da Milly Carlucci. La storica conduttrice di programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è laper unadel grande show di successo di Rai1.con leMilly Carlucci ha ‘strappato’ il sì dipercon le. L’ex volto del gruppo televisivo Mediaset parteciperà per la prima volta allo show del sabato sera in onda su Rai 1, in veste diper unanella seconda puntata di sabato 5 ottobre. A confermare la notizia che circola da tempo è la stessa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del programma.