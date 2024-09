Ballando con le stelle Anna Lou Castoldi | Sono giudicata da sempre non ho paura delle critiche

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – “Da papà nessun consiglio. Mamma, invece, mi ha detto di vivermi le cose alla giornata con serenità. Infatti ogni mattina mi manda messaggi tipo mantra buddhisti. Entrambi, però, mi hanno detto ‘spacca tutto’,contenti per questa esperienza”, cosìLouha parlato della reazione dei genitori Asia Argento e Morgan alla sua scelta di partecipare come concorrente alla diciannovesima edizione di ‘con le’. “Non hodi essere, – ha detto – mi succede. Allerisponderò con un sorriso”. Alla domanda ‘temi il giudizio di Selvaggia Lucarelli?’,Lou non ha dubbi: “No”. Nel programma “mostrerò me stessa, nel bene e nel male”.