Atalanta Vanja Vlahovic inarrestabile | martedì l’esordio in A mercoledì doppietta in C

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bergamo, 26 settembre 2024 – Nessuno in Italia segna come, il 20enne centravanti serbo cheha esordito in serie A con l’nella gara casalinga contro il Como e ieri ha segnato unacontro la Pergolettese in serie C con la under23 nerazzurra. Sette gol in appena cinque gare disputate, con una media di 1,4 gol segnati a partita grazie allaal Novara, alla tripletta alla Triestina e allaalla Pergolettese. I gol stagionali in realtà sarebbero 8 aggiungendo quello in Coppa Italia contro il Vicenza. Da febbraio, da quando è stato promosso dalla Primavera (dove aveva segnato 19 gol in 20 partite) ha già segnato 13 gol da professionista in serie C. È questo lo score di questo attaccante classe 2004 arrivato a Bergamo nel gennaio 2023 dal Partizan Belgrado.