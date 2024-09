Akinsanmiro Genoa-Sampdoria con personalità | l’Inter sorride

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tra i protagonisti del derbydi Coppa Italia, vinto dai blucerchiati dopo i tiri di rigore, c’è anche Ebenezer, centrocampista di proprietà del. Con una prestazione di. TRA I PROTAGONISTI – 63 minuti in campo nel derby della Lanternaper Ebenezer, centrocampista blucerchiato in prestito dal. Alla sua vera e propria prima stagione da professionista – dopo aver disputato la scorsa in gran parte nella Primavera nerazzurra, con anche qualche chiamata in Prima Squadra – il nazionale nigeriano ha avuto il privilegio di partire da titolare in una partita storica per il calcio italiano e che mancava ormai da tempo. Mettendo in luce la grande fiducia che ripone in lui il tecnico Andrea Sottil, arrivato per sostituire l’esonerato Andrea Pirlo.