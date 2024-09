Sfregiato a bottigliate Lite furiosa poi la violenza Fermato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Colpito ain testa eal volto. Un uomo di 48 anni, originario del Camerun, è stato soccorso nella notte tra lunedì e ieri tra le vie Cesare Correnti e Cantieri Spada a Pavia, nella zona tra la confluenza del Naviglio e l’ex gasometro, arrivando da viale Partigiani prima della parte retrostante del PalaExpo e del campo nomadi. Gli accertamenti sull’accaduto sono ancora in corso da parte dei carabinieri, ma in base alla prima ricostruzione le ferite da taglio riportate dal camerunense sarebbero la conclusione violenta di unainiziata in precedenza in un bar. Il 48enne avrebbe infatti avuto un’animata discussione con un altro uomo di origini africane, senegalese. Proprio per l’alterco, i due sono stati allontanati dal bar, ma la discussione è proseguita in strada, arrivando all’epilogo violento.