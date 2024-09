Paola Boldrini in un libro l’impegno e la malattia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ", ripercorrendo il suo intenso lavoro, ci fa riflettere su aspetti cruciali della battaglia per il diritto alla salute, per renderlo davvero universalistico, solidale e per affermare l’umanizzazione delle cure.ci parla, per la prima volta, come afferma lei stessa, del tumore da lei vissuto, delle sue sofferenze e lo fa con grande dignità, la dignità che lei esprime con la parola “pudore”. Quasi a scusarsi di non avere mai parlato nelle sedi pubbliche del suo male. Capisco il suo “pudore” anzi, lo apprezzo". Così Livia Turco, nella prefazione di Dietro l’angolo (Giraldi Editore), di, da oggi nelle librerie e che sarà presentato sabato mattina, alle 10.30, a Libraccio.