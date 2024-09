Ndiaye vuole ripagare l’amore mentre l’acquisizione dell’Everton fa un passo avanti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sito inglese: Ilimanè determinato a brillare per l’Everton, poiché mira a restituire ai tifosi del clubche gli hanno dimostrato da quando ha firmato.è arrivato dal Marsiglia quest’estate e ha avuto un brillante inizio di carriera all’Everton. Sabato ha segnato il suo primo gol in Premier League, portando l’Everton in vantaggio per 1-0 contro il Leicester City, anche se la squadra di Sean Dyche, per la quarta partita consecutiva in tutte le competizioni, ha ceduto il vantaggio. L’Everton è riuscito a mantenere la posizione e ad aggiudicarsi il primo punto della stagione, e lunedì ci sono state buone notizie per il club, poiché è stato confermato che The Friedkin Group, che possiede anche il club di Serie A Roma, ha raggiunto un accordo per acquistare la quota di maggioranza di Farhad Moshiri.