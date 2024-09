Luna Rossa James Spithill | La pressione è un privilegio I confronti passati con Ineos non contano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La sfida sta per cominciare. Saranno le acque di Barcellona, in Spagna, teatro della Finale di Louis Vuitton Cup 2024. Un lungo percorso affrontato, pieno di difficoltà, e in conclusionePrada Pirelli eBritannia si contenderanno l’ambito trofeo e la possibilità di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ª America’s Cup. Una serie al meglio delle tredici regate, che prenderà il via da domani, con i primi due Match Race in programma. L’imbarcazione italiana vorrà essere pronta. C’è grande voglia di far bene e le ambizioni non mancano. L’ha detto chiaramente in conferenza stampa il timoniere,: “Siamo affamati e vogliamo lavorare come gruppo per centrare l’obiettivo. Dovremo fonderci con l’acqua e trovare il modo per esprimerci al 100%. Siamo reduci da una semifinale probante e sono state regate molto impegnative.