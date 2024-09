L' ottima partenza della Lazio in Europa League

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Laesordisce nel miglior modo possibile nella nuova, travolgendo in trasferta la Dinamo Kiev. Sul neutro di Amburgo i biancocelesti s'impongono 3-0 con la doppietta di Dia e la rete di Dele-Bashiru. Subito tre punti quindi per Marco Baroni alla prima assoluta da allenatore in ambito europeo. Poco più di quattro minuti sul cronometro e i biancocelesti si portano subito in vantaggio grazie al lampo di Dia, servito da Pedro e bravo a battere il portiere con un destro piazzato in piena area di rigore. Trovato immediatamente il gol la squadra capitolina cerca di abbassare i ritmi, non soffrendo mai i timidi tentativi di reazione degli ucraini.  Superata da poco la mezz'ora poi, in un batter d'occhio, lapiazza un uno-due tremendo con Dele-Bashiru e di nuovo Dia (doppietta), dando già l'accelerata decisiva al match.