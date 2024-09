Israele-Hezbollah | L' operazione di terra si avvicina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il capo di stato maggiore dell'Idf, tenente generale Herzi Halevi, ha dichiarato che l'esercito si sta preparando per una possibile offensiva terrestre controin Libano, dicendo ai soldati :«I vostri stivali entreranno in territorio nemico. Sentite gli aerei sopra di noi, stiamo attaccando senza sosta per tutto il giorno. Stiamo preparando il terreno per il vostro possibile ingresso in Libano e colpendo continuamente», ha detto Halevi ai membri della 7ª Brigata corazzata durante un'esercitazione che simula un'offensiva diin Libano. «oggi ha ampliato il raggio dei suoi attacchi. Riceverà una risposta molto forte entro la fine della giornata», ha promesso, in riferimento al missile lanciato questa mattina dal gruppo terroristico verso il centro di. «Oggi non ci fermeremo. Continueremo ad attaccare e a colpire ovunque sia necessario.