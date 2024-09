In piazza 24 Maggio l’Edicola si trasforma in un’oasi per salvare il nostro pianeta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Biodiversità al centro delle giornate di “Futuro Fiorito”, il progetto di Findus per aumentare la consapevolezza sull’importanza della diversità biologica. Per sensibilizzare le persone alla tutela dele delle sue specie, Findus ha organizzato a Milano, fino al 28 settembre in24, "Futuro Fiorito”, un progetto volto a promuovere piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza. Quanto ne sanno gli italiani di biodiversità, pilastro fondamentale della salute del? La conoscenza sul tema appare limitata, tanto che, più di un italiano su due (56%), ammette di avere informazioni frammentarie o inesistenti sul tema. Più preparata la Gen Z per cui il livello di consapevolezza, tra chi dichiara di saperne molto o abbastanza, sale al 57%, rispetto al 44% della media nazionale.