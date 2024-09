Edizioni BD & J-POP Manga a Treviso Comic Book Festival 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024)è alle porte! Dal 27 al 29 settembre la città è pronta a popolarsi di eventi, workshop, mostre dedicate al fumetto.BD; J-POPpartecipano alcon un proprio stand presso la mostra mercato Museo Nazionale Collezione Salce e tanti ospiti in firma! Marco Taddei e Maurizio Lacavalla (Due Attese, Alfabeto Simenon) presentano in fiera la novità HPL – Una vita di Lovecraft con la prefazione di Marco Peano, la storia del celebre scrittore di Providence riletta a partire da un presupposto speculativo e fantastico. Oltre a loro, incontrano i lettori per sketch e firmacopie e partecipano a talk e workshop Vaga (Dog), Maxem e Kizazu (Fiori di filo spinato), Lorenzo Magalotti (Qwest!), Davide Minciaroni (Graveyard Kids), Guido Brualdi (Ostralia), Roberto D’Agnano (Trapkid).