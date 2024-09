Dynasty Warriors Origins | Uscita nuovo Trailer e tanti dettagli

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lo State of Play di Sony di ieri sera non ha dato spazio solo a Ghost of Yotei, ma anche alcapitoli della serie, intitolato, proprio perchè porterà il giocatore alle origini del franchise, con un mondo aperto liberamente esplorabile, e centinaia se non migliaia di nemici su schermo, tipico della serie. Il gioco uscirà il 17 Gennaio 2025, nell’attesa vogliamo condividere con voi nuovied un Gameplayinedito.– Gamerbrain.netsta tornano conI giocatori potranno e dovranno affrontare armate numerose, in combattimenti senza esclusione di colpi, in puro stile, con la possibilità di combattere insieme agli eserciti alleati, dando vita a scontri strategici. Questa volta l’approccio sarà più incentrato su tattica e co-operazione, invece di scontri uno contro mille.