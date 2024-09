Cobolli risponde all’assurda polemica sulla sua frase ad Alcaraz | Non offenderei mai Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Trovo assurdo quello che succede in Italia, non volevo offendere Jannik”. È incredulo Flavioper quello che hanno scatenato le sue parole durante la Laver Cup. Il 22enne tennista azzurro ha partecipato al torneo-esibizione come riserva del Team Europe. Ed è diventato virale il video del suo intervento “motivazionale” a sostegno di Carlos. Dovrebbe solo far ridere vedere un divertitodare consigli ironici al campione spagnolo, tipo “tira forte sulle righe“. Invece si è scatenato un polverone assurdo per un’altra: “Sei il migliore al mondo, ricordatelo”. Un concetto espresso chiaramente per motivare, ma che qualcuno malignamente ha interpretato come una frecciatina a Jannik, attuale numero 1 al mondo.