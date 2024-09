Catanzaro Iemmello si ferma per infortunio | pronto il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tegola in casain vista delle prossime partite del campionato di Serie B. La squadra si prepara per la trasferta di Salerno e le notizie dall’infermeria non sono di certo positive. L’attaccante Pietro, infatti, si èto pera causa di una lesione distrattiva compresa fra il primo e il secondo grado al polpaccio destro. I tempi di recupero sono stati stimati in circa 20 giorni. L’attaccante non potrà prendere parte alle partite contro Salernitana e Modena. In dubbio anche la sfida contro il Bari, in programma dopo la sosta. Al suo postoFilippo Pittarello. L'articolosiperilCalcioWeb.