Borsa | l' Europa prosegue fiacca coi future Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Borse europee deboli nei primi scambi della mattinata, con le preoccupazioni sul quadro macroeconomico che frenano gli investitori in attesa di nuove indicazioni da parte delle banche centrali sulla riduzione del costo del denaro. Parigi cede lo 0,5%, Francoforte lo 0,4% mentre Milano (-0,05%) e Londra (+0,07%) oscillano attorno alla parità . Deboli anche iUsa dopo che ieri l'S&P 500 ha segnato un nuovo record, in scia all'appetito per il rischio innescato dal maxi taglio dei tassi da parte della Fed, la scorsa settimana. In giornata non sono attesi dati macro di rilievo mentre domani parleranno sia il presidente della Fed, Jerome Powell, che della Bce, Christine Lagarde e arriverà il Pil Usa e i sussidi di disoccupazione.