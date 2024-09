Bologna accoltellato a morte un giovane vicino alla stazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024)– Un ivoriano di 26 anni, senza fissa dimora, è morto nella notte a causa di una coltellata all’addome ricevuta in piazza XX Settembre, nelle vicinanze dellaferroviaria. L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte, quando la vittima, gravemente ferita, è stata avvistata da un amico che lo stava attendendo in auto. L’uomo, visibilmente sanguinante, è stato subito soccorso dall’amico, che ha lanciato l’rme chiamando il 118. Nonostante il rapido intervento, il 26enne è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Maggiore di. Caccia all’aggressore, indagini in corso I carabinieri stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dell’aggressore, al momento sconosciuto. Gli inquirenti sono già al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.