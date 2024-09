Arianna Fontana conferma il progetto short track speed skating | l’annuncio sui social

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lo aveva detto nella primavera del 2024e le conferme sono arrivate nelle ultime ore dai propri profili. La fuoriclasse valtellinese, dalla prossima stagione invernale, vuole tentare la strada più difficile, ovvero competere a livello internazionale con la maglia azzurra sia nelloche nello. Unmolto ambizioso, in funzione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con il sogno che la nostra portacolori possa ambire alle medaglie in entrambe le discipline. “Ci avevo pensato subito dopo PyeongChang poi, con il Covid e tutte le problematiche logistiche, avevo accantonato la cosa. Dopo Pechino, mi sono detta che voglio finire nel migliore dei modi e voglio dare tutto quello che mi rimane all’Italia e al mio Paese. Anthony (Lobello, marito e allenatore ndr.) sta lavorando per far sì che io arrivi preparata fisicamente.