Al Museo la nuova biblioteca d’arte Oltre mille volumi da consultare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una buona notizia per Palazzo Pretorio c’è. A partire da ottobre ilmetterà a disposizione per la consultazioneche riguardano l’arte ed il territorio pratese, ma non solo: saranno disponibili cataloghi di mostre e di musei, pubblicazioni relative alla storia di Prato e di altre città della Toscana, monografie su artisti, saranno consultabili in una sala al primo piano. L’accesso potrà avvenire in orario di apertura dele previo appuntamento da concordare scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]