(Di martedì 24 settembre 2024) Tra tutti i rimedi contro la perdita dei, ilricco di piastrine (PRP) potrebbe essere il più insolito, almeno in termini di somministrazione. Il PRP consiste nell'iniettare il proprionel cuoio capelluto per potenziare i follicoli piliferi. Un metodo che può fare storcere il naso, ma i suoi risultati a breve termine possono compensare questo processo un po' invasivo. Ledinon sostituiscono i principali trattamenti contro la perdita di, come la fenasteride/dutasteride e il minoxidil, afferma il Dr. Benjamin Paul, chirurgo plastico facciale e chirurgo per il ripristino deipresso il Manhattan Surgical Suites di New York. Il PRP riduce l'infiammazione e fortifica il tessuto cellulare. «Entro due settimane dal trattamento, si noterà una riduzione della caduta dei», spiega il dottor Paul.